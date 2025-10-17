Россия атаковала Украину 70 дронами: обезврежена половина из них, есть попадания

В ночь на 17 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 70 средств воздушного нападения, большинство из них – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 35 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход российской атаки

Очередную воздушную атаку россияне начали с 20:00 16 октября.

С тех пор и в течение ночи противник атаковал 70 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных врагом беспилотников было около 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 35 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Что известно о последствиях российского террора

Над Днепропетровской областью ночью силы ПВО сбили 22 БПЛА, однако в Кривом Роге ночью зафиксировано более 10 прилетов, заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"В Кривом Роге оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. В результате более 10 попаданий на объектах возникли пожары. На место были направлены все оперативные службы, пожары были ликвидированы на всех локациях. Самое главное, слава Богу, без потерь. Другие последствия вражеской атаки уточняются, идут обходы территории. Без электричества остались пос. Авангагд, Верабово, Мировское и 22 н.п. Криворожского района", – написал он.

По данным начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, попали оккупанты, в частности, по предприятию, после чего там вспыхнул пожар.

Между тем председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что ввечером и ночью оккупанты продолжили бить по Никопольщине из артиллерии и беспилотниками. Под ударами оказались Никополь и Покровская громада, в последней пострадали женщины 69 и 89 лет.

Всего в районе повреждены 3 многоквартирных дома, 4 частных дома и 3 авто.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия нанесла удар баллистикой по территории учебного подразделения ВСУ. Несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

Также РФ уничтожила транспорт и депо "Новой почты" вблизи Краматорска и в Нежине.

