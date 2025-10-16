Россия нанесла удар баллистикой по территории учебного подразделения ВСУ: есть потери

Утром 16 октября государство-агрессор Россия двумя баллистическими ракетами атаковало территорию одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". Пресс-служба отметила, что подразделение расположено в тыловой и относительно спокойной части нашей страны. Конкретная локация не называется.

По состоянию на утро четверга на месте происшествия работали все соответствующие экстренные службы.

"Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими", – заявили в ОК "Юг".

Решением Главнокомандующего Вооруженных сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

В командовании передали семьям и близким погибших свои соболезнования.

Что известно о последнем российском обстреле

ВС РФ в ночь на 16 октября и под утро снова терроризировали Украину. Захватчики запустили 320 БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, а также ракеты:

две Х-47М2 "Кинжал";

26 баллистических "Искандер-М"/KN-23;

две крылатых "Искандер-К";

семь авиационных Х-59.

Силами ПВО нашей страны было сбито/подавлено 288 вражеских воздушных целей.

По состоянию на 10:00, согласно официальной информации Воздушных сил ВСУ, были зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) еще на двух. Основное направление удара – Полтавщина и Харьковщина.

Как ранее писал OBOZ.UA, днем 24 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Для обстрела враг применил два баллистических "Искандера". Украинские воины подтверждали потери среди личного состава.

