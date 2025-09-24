Днем 24 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Для обстрела враг применил две баллистические ракеты "Искандер".

Среди личного состава украинских войск есть погибшие. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Последствия ракетного удара

В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают экстренные службы, раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в Сухопутных войсках отметили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей идет постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак противника.

Что предшествовало

Российские войска регулярно наносят удары по территориям учебных подразделений и полигонов ВСУ. Во время обстрелов враг использует баллистические ракеты, поэтому у личного состава остается крайне мало времени, чтобы среагировать и пройти в укрытия. При этом украинское военное командование заверяет, что если по результатам проверок таких случаев будет установлено, что командиры не обеспечили сохранность жизней и здоровья личного состава, они будут нести ответственность.

Напомним, 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на Черниговщине. Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 22 июня нанесли удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ на Николаевщине. В момент атаки там проводились занятия с военнослужащими, три человека погибли, еще 11 получили ранения.

