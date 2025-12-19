За ночь силы ПВО обезвредили 108 из 160 российских дронов: данные Воздушных сил

В ночь на 19 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 160 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 108 целей.

Зафиксировано до полусотни попаданий на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаковать Украину российские захватчики начали около 18:00 18 декабря.

С тех пор враг запустил 160 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым).

В частности, на украинские города и села летели около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 23 локациях.

На момент публикации сводки атака продолжалась, в воздухе еще оставались вражеские дроны.

Последствия атаки

Под российскими ударами ночью находилась Днепропетровщина, в частности Синельниковский район.

Попадания зафиксированы в Петропавловской, Украинской, Дубовиковской громадах .

"Огнем уничтожено авто. Загорелись также частные дома и летняя кухня. Повреждена инфраструктура", – отметил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

По его данным, в течение ночи над регионом удалось сбить семь вражеских дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Одесской области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули несколько пожаров, зафиксированы попадания в жилые дома. Ночью сообщалось об одном пострадавшем человеке.

