Россия атаковала Украину ракетой и 154-мя беспилотниками: обезвредить удалось 111 вражеских дронов

В ночь на 13 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 155 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 111 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 12 февраля и до утра 13 февраля противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской области РФ, а также 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных Донецка, Гвардейского и мыса Чауда в Крыму.

В частности, россияне использовали для ударов около 100 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия российских ударов

На Николаевщине в результате утренней атаки шахедов есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"Сейчас частично обесточены населенные пункты Баштанского района", – написал в 07:51 начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Потерпела от вражеских атак и Днепропетровщина: населенные пункты в двух районах области захватчики 16 раз атаковали беспилотниками, артиллерией и из РСЗО "Град".

По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в Павлоградском районе ударили по Юрьевской и Вербковской громадам. Повреждена инфраструктура.

На Никопольщине бил по Никополю, Мировской, Покровской, Марганецкой, Червоногригорьевской громадах. Изуродованы около десяти частных домов, хозяйственные постройки и магазин.

Люди не пострадали.

А вот на Запорожье, которое россияне поздно вечером 12 февраля атаковали дронами, в Запорожском районе погиб 48-летний мужчина.

"Из-за попадания загорелось жилое здание — пожар ликвидирован. Повреждены соседние дома. В другом населенном пункте горело складское здание на площади 40 кв м. На местах работали все экстренные службы", – рассказали в ГСЧС.

В Краматорске Донецкой области россияне ударили по частному дому. В результате прямого попадания погибли трое родных братьев: двое 19-летних юношей и 8-летний мальчик.

Мама (43 года) и бабушка (65 лет) погибших получили ранения: медики диагностировали у женщин минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузию.

"Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Тип оружия устанавливается", – отметили в Донецкой областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В регионе после вражеских ударов фиксируются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

Также стало известно, что Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике. Чтобы замедлить темпы восстановления поврежденных объектов, теперь враг наносит двойные удары – целью повторных атак являются ремонтные бригады.

