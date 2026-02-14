Россия атаковала Украину ракетой и 112-ю дронами: силы ПВО обезвредили 91 цель

В ночь на 14 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 113 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 91 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

В ночь на 14 февраля (с 18:30 13 февраля) российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М из Курской области, а также 112 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ) , временно оккупированные Донецк, Гвардейское в Крыму.

Враг задействовал около 70 "шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака вражеских БпЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ударила "Геранью" по Новгород-Северску. В результате атаки было уничтожено здание РГА.

Также сообщалось, что в конце минувших суток оккупанты атаковали Киев и область "Шахедами". Известно, что пострадали мужчина и женщина, загорелся дом.

