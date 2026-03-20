Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО за ночь обезвредили 133 БпЛА из 156

В ночь на 20 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 156 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 133 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 19 марта и до 08:00 20 марта россияне атаковали Украину 156 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

Запускал их враг с направлений российских городов Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с Гвардейского и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, для ударов враг использовал около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группыСил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

По состоянию на 8 часов утра атака еще продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских дронов.

Что известно о последствиях вражеских ударов

Над Днепропетровской областью ночью защитники уничтожили 14 ударных БпЛА врага, рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Регион россияне атаковали 16 раз – с помощью артиллерии, беспилотников и авиабомб. Последствия фиксируются в двух районах.

В Никопольском россияне били по Никополю и Марганецкой громаде. В Синельниковском – атаковали Синельниково, Шахтерское, Межевскую, Васильковскую, Николаевскую и Покровскую громады .

"Повреждены админздание, пожарная часть, с десяток частных домов, хозяйственные постройки. Ранены двое мужчин. 65-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. 40-летний – будет лечиться амбулаторно.", – добавил Ганжа.

Под ударами РФ находилась также Одесская область.

"В результате ночной атаки врага ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос, которые были пришвартованы у причалов и загружены зерном. Также получили повреждения административные здания. К сожалению, пострадали два человека. Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары оперативно ликвидированы", – отчитался утром начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

На Сумщине за минувшие сутки россияне убили трех украинцев, еще 13 человек получили ранения, сообщили в Национальной полиции Украины.

В Хутор-Михайловской громаде погибли мужчины в возрасте 37 и 33 года. Кроме того, ранения получили 54-летний и 40-летний мужчины.

В Великописаревской громаде в результате атак вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, еще один местный житель, 55 лет, получил ранения.

В Есманьской громаде в результате удара управляемой авиабомбой пострадали четверо гражданских: мужчины 69 и 61 лет, а также женщины 50 и 73 лет.

В Ворожбянской громаде из-за попадания вражеского беспилотника в гражданский автомобиль травмированы двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет.

В Хотинской громаде в результате атаки вражеского дрона ранения получил 69-летний мужчина.

В Сумской городской громаде в результате атаки беспилотного летательного аппарата ранения получили мужчины 28 и 49 лет. Также в результате попадания беспилотника по городу пострадал 23-летний парень.

На Полтавщине вражеская атака продолжалась вечером и ночью: враг применил ударные дроны.

"В результате падения обломков и прямых попаданий, в Миргородском районе зафиксировано повреждение линии электропередачи и оборудования одного из предприятий. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал утром начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

В Черкасской области ночью силы ПВО сбили два вражеских дрона.

"Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждения имущества не было", – рассказал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оккупанты массированно ударили по Одессе. В результате обстрелов в городе повреждены дома, есть пострадавшие.

Также Россия целенаправленно атакует ТЦК на Сумщине и Черниговщине. Так враг пытается сорвать мобилизацию. ТЦК являются целями врага, ведь привлечение людей в армию – это ключевой элемент обороноспособности государства.

