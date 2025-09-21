Оккупанты ночью запустили более полусотни дронов: силы ПВО сбили 33 БпЛА

В ночь на 21 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 54 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 33 цели.

Зафиксированы прилеты в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об очередной российской атаке

Первые беспилотники, которые терроризировали Украину в ночь на 21 сентября, россияне запустили около 20:00 накануне.

Всего во время атаки они задействовали 54 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений российских Курска, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска.

Около 30 среди запущенных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 33 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксированы прилеты 21 ударного БпЛА на 8 локациях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне Россия осуществила массированный удар по Днепру. В результате атаки повреждены многоэтажки, школы и детсады, 36 людей пострадали.

Также российские войска в Хмельницкой области разрушили дома: в результате атаки погиб человек, есть пострадавшие.

