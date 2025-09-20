В Хмельницкой области в результате вражеской атаки разрушены дома: погиб мужчина, есть пострадавшие

Во время массированной комбинированной атаки войск РФ в ночь на 20 сентября россияне атаковали Хмельницкую область. Попали по одной из громад области, уничтожив и повредив десятки частных домов.

При ликвидации пожара в одном из них спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, есть пострадавшие. О вражеском ударе и его последствиях рассказал начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Что известно

Чиновник рассказал, что силы ПВО отражали вражескую атаку, однако уничтожить все цели не смогли.

"С глубокой скорбью сообщаю, что в результате вражеской атаки в Дунаевецкой громаде во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким. Двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, без госпитализации", – написал Тюрин.

Предварительно известно о двух разрушенных домах, еще около 20 домов получили повреждения.

"Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", – добавил Тюрин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Украина оказалась под массированной воздушной атакой. Россияне запустили много "Шахедов", баллистику и подняли стратегическую авиацию.

В частности РФ массированно атаковала "Шахедами" и баллистикой Днепр и Павлоград. Так, в облцентре под удар попала многоэтажка, фиксируются разрушения на предприятиях, есть жертва и много пострадавших. В Павлограде также горело предприятие.

