Россия снова атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 234 вражеских БпЛА из 251

В ночь на 23 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 251 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 254 цели.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать БпЛА россияне традиционно начали еще накануне – около 18:00 22 марта.

В течение ночи они запустили 251 ударный дрон типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также БПЛА других типов с направлений российских городов Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Более половины запущенных дронов – около 150 – оказалась "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8 часов утра украинская ПВО сбила или подавила 234 вражеских БпЛА различных типов. Эти данные не окончательные: еще несколько дронов оставались в воздушном пространстве Украины.

На момент публикации сводки Воздушных сил было зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 11 локациях.

Обломки сбитых целей упали на 8 локациях.

Что известно о последствиях российских ударов

Над Днепропетровщиной в течение ночи силы ПВО сбили 19 вражеских дронов.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударе врага по Кривому Рогу.

Из-за вражеской атаки в городе произошел пожар. По состоянию на 6 часов утра было известно, что получили ранения двое мужчин – 31 и 58 лет. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, под ударами войск РФ находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады Никопольского района. Там повреждения получили предприятие, частные и многоквартирные дома и автомобили.

А в Синельниковском районе россияне били по Петропавловской и Васильковской громадам: там возникли пожары.

Всего три района области враг атаковал более 30 раз.

В Одесской области под массированной атакой дронов снова находилась гражданская инфраструктура. Как рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер, враг бил по жилым домам в пригороде Одессы, а также по портовой инфраструктуре.

"В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждения получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация", – сообщил Кипер.

Над Черкасской областью, по данным начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца, в течение ночи удалось обезвредить 3 российских беспилотника.

"Обошлось без пострадавших. Вреда от падения обломков тоже нет", – отметил чиновник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!