Враг атаковал Кировоградщину: пострадала женщина, повреждены частные дома

Вечером, 22 марта, страна-террорист снова атаковала Украину. Под ударом вражеских беспилотников оказалась Кировоградщина.

В результате атаки пострадала женщина. Детали удара устанавливаются. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"В результате вражеской дроновой атаки на Кировоградщину, к сожалению, есть пострадавшая, по состоянию на сейчас известно об одной травмированной женщине в Знаменке, она госпитализирована. Также в Знаменке и Александрии зафиксировано повреждение частных жилых домов", – говорится в сообщении чиновника.

Он добавил, что соответствующие комиссии проведут обследование. Также они определят количество поврежденных домовладений и степень нанесенного ущерба.

Напомним, что ежедневно страна-террорист не прекращает атаковать мирное население Украины. В воскресенье, 22 марта, оккупанты ударили дроном по машине на Сумщине. Пострадали два человека, парень и девушка.

Кроме того, в воскресенье, 22 марта,российские войска также осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в частности фермерское хозяйство и зерновые склады.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали дронамиКиевскую область. Под ударом оказалась Броварская громада.

