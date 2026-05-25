Россия ночью запустила по Украине 262 дрона: защитники обезвредили 246 из них

В ночь на 25 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 262 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 246 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

С 17:30 24 мая и до 08:00 24 мая россияне атаковали Украину 262 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в частности реактивными), "Гербера", "Италмас", и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Пуски осуществлялись из направлений российских городов Орел, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и из Гвардейского (оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 246 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

В частности, на Днепропетровщине в результате российских ударов пострадал один человек. Враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

В Никопольском районе захватчики атаковали Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Червоногригорьевскую громады. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка. Пострадал 35-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

В Межевской громаде Синельниковского района разрушениям подвергся частный дом.

В Апостолово Криворожского района из-за вражеских ударов возникли пожары. Повреждены автомобили и инфраструктура.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ПС.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером накануне оккупанты ударили дроном по Богодухову. Среди пострадавших – 5-летняя девочка.

Также захватчики сбросили авиабомбу на Дружковку. В результате атаки погибла женщина, есть раненые.

А во время массированной ночной атаки 24 мая в Киеве оккупанты уничтожили музей Чернобыля, рынок и ТРЦ на Лукьяновке, повреждено здание МИД. Есть погибшие и десятки пострадавших.

