Россия атаковала Украину ударными дронами: защитники неба обезвредили 90 целей из 101-ой

В ночь на 26 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 101 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 90 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об очередной российской атаке

В ночь на 26 октября россияне атаковали украинские города и села 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Гвардейского в Крыму.

Запускать дроны оккупанты начали около 20:00 субботы, 25 октября.

Около 60 из запущенных врагом БпЛА – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания пяти ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – обратились к украинцам в Воздушных силах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью россияне нанесли удары по Киеву. Повреждены жилые дома. По состоянию на 4 часа утра было известно о 14 пострадавших, среди которых – двое детей, а уже к 8 часам появилась информация о по меньшей мере 29 пострадавших (среди них семеро детей) и трех погибших в столице.

Накануне столица также находилась под вражеской атакой, на город захватчики направили дроны и баллистику. В нескольких районах Киева вспыхнули масштабные пожары, сообщалось о двух погибших и 13 раненых.

Также в субботу оккупанты атаковали дронами и ракетами Днепропетровщину. В области в результате обстрелов погибли два человека, еще десять пострадали.

Одним из погибших на Днепропетровщине стал спасатель, он с коллегами попал под повторный удар врага, когда пытался потушить пожар после первой волны атак. Еще один сотрудник ГСЧС тогда получил ранения.

