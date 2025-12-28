Россия атаковала Украину дронами: защитники обезвредили 30 из 48 БпЛА

В ночь на 28 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 48 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 30 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

Запускать свои ударные дроны россияне начали около 18:00 в субботу, 27 декабря.

С тех пор и до утра противник атаковал 48 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Задействовали россияне во время атаки около 30 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 30 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 БпЛА на 9 локациях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Одессу. Вражеский дрон попал в дом, вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что в Воздушных силах рассказали о трудностях для ПВО во время массированной атаки РФ по Киеву накануне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!