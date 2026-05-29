Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 232 дронами: защитники обезвредили 217 целей

В ночь на 29 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 233 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 217 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки войск РФ

В ночь на 29 мая россияне запустили по Украине 233 цели: одну баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400 из Курской области РФ и 232 дрона – ударные, типа "Шахед" (в частности, реактивные), "Гербера", "Италмас" и имитаторы, типа "Пародия". Они летели из российских Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 217 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины – несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ПС.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной атаки российский беспилотник врезался в многоэтажку в Румынии. Известно о двух пострадавших.

Также накануне Россия обстреляла Марганец из артиллерии: среди пострадавших – шестеро детей.

