После сообщений о 'перемирии' Россия атаковала Украину баллистикой и 111-ю дронами: силы ПВО обезвредили 80 беспилотников

В ночь на 30 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 112 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 80 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 30 января (с 18:00 29 января) россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, а также 111 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений российских городов Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также оккупированного Донецка.

В частности, враг задействовал для ударов около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп накануне похвастался, что лично попросил Путина не обстреливать Киев и энергосистему Украины – и тот якобы пообещал воздерживаться от дальнобойных ударов в течение недели – на количество примененных в ночь на 30 января российскими войсками средств воздушного нападения это никак не повлияло.

Последствия российского террора

Последствия вражеских ударов, в частности, зафиксированы на Днепропетровщине.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, вечером и ночью враг атаковал беспилотниками Синельниковский район.

"Громко было в Синельниково, Маломихайловской, Васильковской громадах. Пострадал 59-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждена инфраструктура. Горел частный дом", – написал он утром в пятницу.

Продолжались удары по Никопольщине: Никополю, Марганецкой, Покровской громадам. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию. Изуродованы многоквартирный дом, предприятия, учреждение культуры, трактор.

По Павлограду российская армия попала БПЛА. Побиты авто.

На Сумщине, как сообщил утром начальник Сумской ОВА Игорь Кальченко, тревога продолжалась 14 часов 56 минут за последние сутки.

С утра 29 января (когда, как писали Z-блогеры, якобы стартовал "мораторий") до утра 30 января российские войска совершили почти 20 обстрелов по 6 населенным пунктам в 6 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Ахтырском районах.

Под ударами врага были населенные пункты Краснопольской, Белопольской, Миропольской, Есманьской, Глуховской, Ахтырской громад. Враг задействовал для атак артиллерию минометы, FPV-дроны, БпЛА.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Ахтырской громаде – нежилые помещения;

– в Глуховской громаде – жилой дом.

На Харьковщине за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области.

В дачном кооперативе возле села Новоосиновое Куриловской громады погибла 47-летняя женщина, пострадала 52-летняя местная жительница. А в селе Черное Ольховатской громады ранения получил 54-летний мужчина.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, по области россияне ударили:

ракетой (тип устанавливается);

(тип устанавливается); 6 БпЛА типа "Герань-2" ;

; 2 БпЛА неустановленного типа.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены электросети (село Губаревка);

повреждены (село Губаревка); в Купянском районе повреждены 3 частных дома, административное здание (поселок Великий Бурлук);

повреждены (поселок Великий Бурлук); в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (поселок Докучаевское).

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне вечером Россия атаковала дронами жилую застройку Кривого Рога. В результате вражеского удара погибла женщина. Еще три человека получили ранения. Один жилой дом разрушен, более десяти частных домов повреждены.

