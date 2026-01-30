Россия переориентировалась на удары по логистике: Зеленский рассказал о новых атаках врага и ситуации с энергетикой

Прошлой ночью российские оккупанты не атаковали украинские энергетические объекты, зато переориентируются на удары по логистике. Кроме того, продолжаются ракетные и дроновые удары по городам и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Незадолго до этого он провел специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительных работах.

"За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике", – отметил глава государства.

По словам президента, оккупанты продолжают атаковать гражданские объекты в разных городах Украины. В частности, на Харьковщине российская баллистическая ракета повредила склады гражданского производства американской компании. В Запорожье БПЛА попали в один из районов города, также продолжаются почти круглосуточные удары FPV-дронов в Херсоне и Днепровской области.

Президент поручил министру обороны и командующему Воздушных сил усилить защиту от дронов вдоль линии между Херсоном и Запорожьем. По его словам, прошлогодние решения Ставки реализовали лишь частично, поэтому сейчас проведут проверку и разработают меры реагирования.

В то же время сложная ситуация с безопасностью сохраняется на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой области и в Черкасской области, по словам Зеленского, необходимо усилить меры для обеспечения базовых потребностей населения, в частности в домах с электроотоплением.

Для восстановления отопления в Киеве дополнительно привлекают силы. По состоянию на утро 30 января 378 многоэтажных домов остаются без тепла. Отдельно оценку ситуации провели в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики во время воздушных атак Украины прибегли к новой тактике. Это – полет дронов на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления.

Также напомним, даже если Кремль действительно не будет бить несколько дней по украинской энергосистеме – это будет выгодным для агрессора как с политической точки зрения, так и учитывая подготовку к следующим разрушительным атакам – в случае, если и Украина будет вынуждена поставить на паузу свою дальнобойную кампанию против врага.

