Россия атаковала Украину двумя 'Искандер-М' и запустила почти 200 БпЛА: силы ПВО обезвредили 161 цель

В ночь на 9 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 199 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 161 цель.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 9 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма, а также 197 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Их враг запускал с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского (ВОТ АР Крым).

В воздушном пространстве Украины в течение ночи было зафиксировано, в частности, около 120 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Что известно о последствиях атаки

Над Днепропетровщиной подразделения ПвК "Восток" уничтожили в течение ночи 12 ударных БпЛА врага.

По состоянию на 07:30 9 марта последствия вражеских ударов фиксировались в двух районах области.

На Никопольщине российские дроны ударили по Покровской громаде. Повреждены инфраструктура и предприятие.

В Самаровском районе россияне атаковали Губининскую громаду. Там возник пожар.

По словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, в обоих случаях люди не пострадали.

Также ночью россияне нанесли удар по Запорожью.

"Поврежден частный дом. Там возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших", – писал в 02:54 начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Всего в регионе в результате ударов по Запорожскому и Пологовскому районам за сутки ранены трое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску. Там погиб мужчина, повреждены 38 домов.

Также россияне ударили дроном по дому на Сумщине , ранения получили два человека.

Кроме того, по данным "Нафтогаза", Россия двое суток подряд атаковала газодобычу на Полтавщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!