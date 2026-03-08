Россия вторые сутки подряд атаковала газодобычу на Полтавщине – 'Нафтогаз'

Вторые сутки подряд Россия дронами массированно атакует газодобычу компании "Нафтогаз" на Полтавщине. Работу части объектов пришлось остановить. Есть повреждения и потери.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз". Отмечается, что во время российских атак, к счастью, пострадавших нет.

"Наши специалисты вместе с подразделениями ГСЧС работают на местах и ликвидируют последствия атак. Продолжается оценка повреждений и планирование дальнейших шагов. Спасибо спасателям и нашим командам за быструю работу в сложных условиях", – говорится в сообщении компании.

Напомним, что утром в воскресенье, 8 марта россияне атаковали беспилотником жилой дом в Конотопском районе Сумской области. В результате удара два человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 марта Украина была под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Последствия вражеских ударов и, в частности, попадания по инфраструктуре, зафиксированы в ряде областей. Сообщается о раненых и погибших, в частности, в Харькове: там в Харькове российская ракета попала в многоэтажку. Среди жертв известно о двух детях.

