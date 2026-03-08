Оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску: погиб человек, повреждены 38 домов. Фото

Страна-террорист не прекращает своих атак по мирным городам Донбасса. Утром, 8 марта, под авиаударом россиян снова оказался Краматорск.

Видео дня

В городе погиб человек, повреждены 38 домов. Об этом сообщают местные власти.

"Сегодня утром Краматорская громада подверглась авиаудару. В 10:57, 8 марта, с применением трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по частному сектору. Погиб мужчина 1960 г.р. Соболезнования семье и близким", – говорится в сообщении об обстреле.

Ситуация в области

По состоянию на утро 8 марта председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин рассказал, что:

– Покровский район. В Добропольской громаде повреждено авто.

– Краматорский район. В Николаевке повреждена машина, в Райгородке – инфраструктурный объект. В Никоноровке погиб человек.

– В Славянске повреждены 3 частных дома.

– В Краматорске ранены 10 человек.

– В Александровке поврежден дом и 3 склада.

– В Дружковке повреждены 10 многоэтажек, частный дом, 4 магазина, торговый комплекс и парикмахерская.

– Бахмутский район. В Резниковке Северской громады поврежден дом.

– Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 356 человек, в том числе 21 ребенок.

Ранее сообщалось, что вторые сутки подряд Россия дронами массированно атакует газодобычу компании "Нафтогаз" на Полтавщине. Работу части объектов пришлось остановить. Есть повреждения и потери.

Напомним, что утром в воскресенье, 8 марта россияне атаковали беспилотником жилой дом в Конотопском районе Сумской области. В результате удара два человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 марта Украина была под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Последствия вражеских ударов и, в частности, попадания по инфраструктуре, зафиксированы в ряде областей. Сообщается о раненых и погибших, в частности, в Харькове: там в Харькове российская ракета попала в многоэтажку. Среди жертв известно о двух детях.

