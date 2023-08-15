Российская ДРГ пыталась прорваться в Черниговскую область, завязался стрелковый бой: подробности

Украинские защитники обнаружили в Черниговской области диверсионно-разведывательную группу врага. Оккупанты пытались прорваться на территорию Украины в пределах Новгород-Северской территориальной громады.

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По врагу был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате чего он вынужден был отступить. Об этом в Telegram сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По его словам, приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. В итоге между украинскими защитниками и оккупантами завязался стрелковый бой.

Для предотвращения очередной попытки пересечения государственной границы Украины со стороны РФ, по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии.

Также Наев отметил, что в это же время к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно. Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении.

Напомним, в Сумской области украинские защитники обнаружили ДРГ врага. Шквальным огнем ВСУ заставили российских оккупантов убегать.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили живую силу оккупантов на Сумском направлении. Это был ответ ВСУ на провокационные обстрелы гражданского населения в Сумской области со стороны ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, угроза нападения "вагнеровцев" на Киев с территории Беларуси, где они находятся, существует. Однако это будет зависеть от наличия сил и средств и принятия решений политической верхушкой страны-агрессора РФ.

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