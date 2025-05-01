Российская ДРГ пыталась зайти на Черниговщину: атака отбита

Воины Сил обороны Украины на Черниговщине отразили попытку захода диверсионно-разведывательной группы войск страны-агрессора России. Потери оккупантов уточняются.

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Об этом сообщили в отделе связей с общественностью оперативного командования "Північ" "Суспільному". Россияне пытались прорваться с 26 по 27 апреля.

"В минувшие выходные была попытка мероприятия российской ДРГ. Силы обороны ее отразили. Потери противника уточняются", – рассказали в командовании.

Украинские защитники также рассказали журналистам, что пытаются выявлять и уничтожать российские ДРГ еще до того, как те заходят на территорию Черниговщины.

В частности, недавно одна из механизированных бригад Вооруженных сил Украины уничтожила укрепленные позиции россиян на их пропускном пункте возле Черниговской области.

"Запускали ударные дроны, "Шахеды", там был их большой состав БК", – рассказал пилот БПЛА Виктор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ информировали, что в Сумской области задержали агентов России, которые готовили прорыв вражеской ДРГ в Сумскую область. Один из задержанных оказался гражданином РФ, который проживает в Украине и недавно получил задание шпионить за украинскими воинами.

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