Готовили прорыв ДРГ в Сумскую область: СБУ задержала российского шпиона и его информатора. Фото

В Сумской области задержали очередных вражеских агентов, которые работали на российских оккупантов. Один из задержанных оказался гражданином России, который проживает в Украине и недавно получил задачу шпионить за Силами обороны.

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Злоумышленник готовил прорыв российских диверсионно-разведывательных групп на территорию Сумщины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности заявили, что путинские войска надеялись проникнуть в северо-восточный регион Украины со стороны Брянской области. Чтобы спланировать маршрут движения вражеских ДРГ в обход позиций Сил обороны, россиянин должен был обнаружить локации украинских войск на приграничном Шосткинском районе.

Для выполнения этой задачи пособник захватчиков привлек своего сообщника, 60-летнего местного безработного, ожидавшего захвата региона. Под видом поездок на рыбалку фигуранты объезжали приграничную местность и скрыто фиксировали военные объекты.

В СБУ отметили, что в ходе разведки злоумышленники также пытались обнаружить места вражеских прилетов и передать локации огневого поражения в ФСБ. Служба безопасности задокументировала преступления фигурантов и задержала их на блокпосту, который они пытались пересечь после проведения разведки возле пункта базирования Сил обороны.

На месте происшествия у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для сбора разведданных и коммуникации с ФСБ. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в последние недели страна-террорист Россия интенсивно обстреливала приграничные населенные пункты в Сумской области. Враг придерживается привычной для себя практики, ровняя дома с землей. После этого РФ может начать более масштабное наступление вглубь территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший ракетную атаку по Черкасщине. 45-летний безработный из Черкасс охотился на пункты базирования мобильных групп ПВО. Суд признал его виновным в государственной измене.

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