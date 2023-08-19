Российская пропаганда показала пленника защитника Мариуполя, попавшего под обстрел в Еленовке

Боец героического полка "Азов", который с начала полномасштабной войны защищал Мариуполь в условиях полной блокады, Петр Тарасенко остается в плену у российских захватчиков. Пропагандисты опубликовали его допрос, где он рассказывает о военном преступлении РФ в Еленовке, а также комментирует освобождение командиров подразделений "Азовстали".

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Согласно словам украинского воина, опубликованным прокремлевским агентством РИА, во время теракта в колонии он был ранен и даже думал, что лишился ноги. На камеру он заверяет, что российские врачи оказали профессиональную помощь и продолжали заботиться до полного выздоровления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не скажу, что меня здесь прямо все любят, но как к пленному относятся по-человечески", – с подсказками отвечает Петр.

Очевидно, что россияне активно работают над тем, чтобы сломить убеждения и волю Петра. Защитник выглядит удрученно, когда его спрашивают об обмене командиров подразделений, которые защищали мариупольский комбинат "Азовсталь".

"Я думал, что их обменяют последними, или хотя бы вперемешку. А не так, что сначала они освободились, а простые солдаты никому не нужны. Получается, что нас просто "кинули"...", – вынужден давать ложные показания наш боец.

Впрочем, защитник, несмотря на свое положение, не стал открещиваться от легендарного полка, в котором проходил службу. Он указал, что после обмена вернется в состав уже действующей бригады, хоть и с оговоркой "раз уж не будет другого выхода".

Как сообщал OBOZREVATEL, после теракта, организованного в колонии Еленовки, Россия немедленно обвинила украинские Силы обороны. Тогда погибло более 50 мужественных защитников Мариуполя, их тела продолжают возвращать в Украину для захоронения с почестями.

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