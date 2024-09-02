Российская ракета едва не уничтожила часть польского военного кладбища в Быковне. Фото

27 августа в Киевской области российская ракета едва не уничтожила польское военное кладбище на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы". Ее осколки упали возле главного памятника некрополя, произошел пожар.

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Об этом 1 сентября в комментарии для PAP сообщил руководитель комплекса "Быковнянские могилы" Богдан Нетреба. Боевая часть ракеты не сдетонировала – если бы это произошло, то от памятника ничего бы не осталось.

"Слава Богу, что она не взорвалась, а только подожгла траву в лесу", – сказал Нетреба.

Вражеская ракета имела 700-килограммовый взрывной заряд. Она упала недалеко от монумента, в 30-50 метрах от польского кладбища.

"Быковнянские могилы" – заповедник национального значения (с 2006 года), крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937–1941 годов. Международный мемориал жертвам тоталитаризма был возведен в 2012-м по проекту украинского архитектора Ларисы Скорик и ее польских коллег Роберта Гловацкого и Марека Модерау.

Польское военное кладбище было создано в 2011-2012 годах. Там похоронены останки 3435 польских граждан из т.н. "украинского Катынского списка", убитых в 1940 году офицерами НКВД.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 августа в Киеве гремели взрывы во время воздушной тревоги из-за очередной комбинированной российской атаки. В пределах столицы и в области защитники уничтожили вражеские цели, затем было зафиксировано несколько пожаров в результате падения обломков.

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