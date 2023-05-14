Российская ракетная атака на Тернопольщину ночью: стало известно о последствиях ударов. Фото

Утром 14 мая российские террористические войска ударили ракетами по Тернополю. В результате атаки разрушены два и повреждены двенадцать дачных домов.

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Также обломками ракет избиты гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей. Об этом в Telegram сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

По его словам, в дачных домах вспыхнули пожары, которые были сразу ликвидированы соответствующими службами. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Напомним: также оккупанты ударили по Тернополю накануне вечером. В областном центре есть попадание в складские помещения, произошло возгорание нежилого здания. В результате обстрела получили ранения двое гражданских граждан. С осколочными ранениями и ожогами их госпитализировали в больницу.

Последствия ударов по городу показал Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что вчерашняя атака проходила как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения.

"Россияне – это закомплексованные террористы", – отметил Ермак.

Ночью 14 мая также прогремели взрывы в Харькове – город находился под обстрелом РСЗО С-300. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под вражеским ударом оказался Новобаварский район города.

"Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений", – отметил городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 13 мая РФ атаковала Хмельнитчину – в регионе прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора до 30 человек получили ранения, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения;

– 14 мая государство-террорист Россия устроила седьмую с начала мая воздушную атаку на украинскую столицу. Все дроны-разведчики, запущенные в Киев, были уничтожены силами ПВО.

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