Российские ДРГ активно ищут слабые места Украины в Сумской области: в Нацгвардии рассказали о ситуации

Самая высокая активность российских диверсионно-разведывательных групп на прошлой неделе фиксировалась на пограничье Сумщины. Враг постоянно ищет уязвимые точки в обороне Украины.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. По его словам, диверсанты пытаются действовать также на Харьковщине, но не вдоль границы, а вдоль линии боестолкновения.

"Российские ДРГ активно ищут слабые места Украины в Сумской области", – добавил спикер.

"Нацгвардейцы постоянно выполняют задачи по контрдиверсионной борьбе – и не только на пограничных участках, но и в регионе – в населенных пунктах", – отметил Музычук.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также сообщал, что самая активная деятельность российских диверсионно-разведывательных групп сейчас фиксируется на Сумщине. Они пытаются пересечь государственную границу Украины в пределах области по несколько раз в неделю.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце апреля украинские пограничники столкнулись в бою с российской ДРГ в Сумской области. Пограничники обнаружили вражескую засаду с более чем десятком диверсантов в одном из направлений.

– В Харьковской области сотрудники СБУ задержали брата и сестру, которые планировали диверсию на стратегических объектах "Укрзализныци". В первую очередь их интересовали железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями.

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