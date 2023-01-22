''Российские командиры гнали своих подчиненных на убой'': в ССО показали видео ожесточенного боя в Соледаре

Бои Сил обороны Украины и российских захватчиков за полный контроль над городом Соледар продолжаются. В столкновениях с врагом в этом районе принимают участие и украинские спецназовцы.

Видео дня

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook. Там показали кадры боя в городской застройке Соледара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео снял один из операторов ССО, который вместе с побратимами и другими подразделениями Сил обороны сдерживал многочисленные атаки россиян. На ролике слышно, что взрывы и выстрелы не прекращались ни на минуту.

Тогда командование оккупантов буквально бросало россиян на убой, они шли на штурмы, несмотря на огромные потери. Наши защитники тем временем пользовались ситуацией и максимально прореживали ряды врага.

Сейчас подразделения Сил специальных операций ВСУ продолжают работать на этом направлении, мастерски уничтожая российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российским войскам так и не удалось прорвать украинский фронт в Донецкой области. Несмотря на огромные потери, врагу не удалось полностью захватить Соледар, не говоря уже о Бахмуте.

– Соледар остается зоной боевых действий, где оккупанты пытаются закрепиться, устанавливая свои штабы и склады с боеприпасами. ВСУ тем временем продолжат уничтожать военные объекты врага.

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