Российские корабли держатся на расстоянии 150 – 200 км от побережья, высадка десанта невозможна, – Гуменюк

Российские десантные корабли в Черном море, которые РФ вывела в черноморскую акваторию – это лишь "демонстрация силы". Они держатся на расстоянии 150-200 км от контролируемого Украиной побережья.

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Пока высадка десанта с этих кораблей невозможна, оккупанты боятся приближаться на расстояние возможного десантирования. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские десантные корабли в акватории Черного моря – "это просто демонстрация силы". Гуменюк подчеркнула, что россияне уже давно не рискуют приближаться к контролируемому Украиной побережью на расстояние возможной высадки.

"Потому что понимают, что есть оружие, которым они могут быть поражены. Пока они держатся на расстоянии 150 – 200 километров от контролируемого Украиной побережья", – подчеркнула руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

В то же время, в российском информационном пространстве пребывание большой корабельной группировки в акватории пропагандисты выдают за контроль над Черным морем.

"Хотя мы наблюдаем, фиксируем и утверждаем, что они держатся в районе, который для них безопасен", – добавила Гуменюк.

Также она подчеркнула, что не чувствуют себя в безопасности захватчики даже в собственных пунктах базирования.

Напомним, утром 29 января стало известно, что РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В общей сложности Россия вывела в Черное море 16 кораблей, среди них – три ракетоносителя Черноморского флота РФ: два надводных и один подводный. Общий залп – до 20 ракет "Калибр".