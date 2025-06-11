Россия ударила по Украине баллистикой и 85 дронами: обезврежено 49 средств воздушного нападения

В ночь на 11 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 86 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 49 из них: сбито 40 БпЛА, еще 9 дронов не достигли целей, в частности из-за действия РЭБ.

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Последствия российской атаки зафиксированы в нескольких областях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку враг начал накануне с 22:00.

В течение ночи россияне атаковали украинские города и села 85-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда и с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Также захватчики запустили с Курщины баллистическую ракету Искандер-М.

Основные направления воздушного удара этой ночью – Харьковская, Донецкая и Одесская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежены 49 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 – сбиты огневыми средствами поражения, 9 - локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях", – отметили в Воздушных силах.

В частности, ночью Россия атаковала Одесскую область.

"Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. на местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто не пострадал", – отметили в ГСЧС Украины.

На Полтавщине, по словам начальника ОВА Владимира Когута, ночью в результате падения обломков вражеского БпЛА, на территории Опошнянской громады был поврежден грузовой автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью Харьков оказался под массированной атакой "Шахедов". Из-за попадания по домам вспыхнули пожары, есть погибшие, более полусотни человек ранены.

Также стало известно, что Россия за день ударила по Никопольщине почти 30 раз. В результате вражеских обстрелов повреждены предприятия, дома, парник и ЛЭП.

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