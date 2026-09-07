Россия атаковала Украину почти сотней дронов и "Бандеролей": сколько целей сбито и каковы последствия. Фото, видео

В ночь на 7 сентября Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 92 дрона различных типов и "Бандеролей".

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 71 вражескую цель, сообщили в Воздушных силахВооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Ход атаки РФ 7 сентября

В ночь на 7 сентября (с 18:00 6 сентября) противник нанес удар 92 ударными БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль" с направлений: Орел, Приморско-Ахтарск, временно оккупированные Донецк, Гвардейское.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 71 вражеский БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

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Последствия вражеских ударов 7 сентября

Одесская область

В результате атаки оккупантов в регионе возникли пожары и разрушения в двух районах.

В Одесском районе произошло возгорание двух автомобилей и сухой травы. Также повреждены заборы, фасад и остекление двух жилых домов.

В Измаильском районе поврежден жилой дом, произошло возгорание двух легковых автомобилей и приусадебного сооружения.

Все пожары оперативно ликвидированы.

Со стороны ГСЧС к ликвидации последствий были привлечены 21 спасатель и 5 единиц техники.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг наносил удары по 3 районам с помощью беспилотников и артиллерии.

В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю и Покровской громаде. Поврежден многоквартирный дом.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Зайцевская громада. Загорелись склады с зерном.

В Павлоградском районе пострадала Юриевская громада. Разрушена инфраструктура.

Запорожская область

Четыре человека получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью .

Всего за сутки оккупанты нанесли 806 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 50 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

В частности, ночью 7 сентября враг атаковал беспилотными летательными аппаратами один из районов областного центра.

На территории одного из торговых центров возникли пожары. Сотрудники экстренных служб ликвидировали 6 очагов возгорания общей площадью 700 кв. м.

На месте происшествия работали все экстренные службы города.

Для ликвидации последствий были задействованы 40 спасателей и 10 единиц техники.

Донецкая область

6 сентября 2026 года в 22:40 оккупационные войска обстреляли Славянск. Под удар попала плотная жилая застройка.

В результате вражеской атаки ранены четыре человека: две женщины и два мужчины в возрасте от 51 до 59 лет. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, осколочные, ушибные и резаные раны, перелом и контузии. Все раненые госпитализированы в больницу.

Повреждены 4 многоквартирных дома и легковые автомобили.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 сентября Россия атаковала Днепр. В результате вражеских ударов на складах логистической компании возник пожар, есть пострадавшие.

Также РФ нанесла удары реактивными "Шахедами" по Житомиру и Хмельницкому. Зафиксированы попадания в жилой дом и "Новую почту".

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