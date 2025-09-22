Силы ПВО обезвредили 132 российских дронов из 141: есть прилеты на семи локациях
В ночь на 22 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 141 средство воздушного нападения . Силы ПВО обезвредили 132 цели.
Зафиксировано попадание в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Что известно о российской атаке
Запускать ударные дроны враг начал с 21.00 21 сентября.
В общем россияне атаковали 141-м ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ) и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
В частности, в воздушном пространстве Украины фиксировалось около 80 "Шахедов".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 132 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксированы попадания 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Запорожье россияне атаковали КАБами
По данным Воздушных сил, "Шахедами" и другими видами дронов россияне на этот раз не ограничились.
Рано утром в понедельник они также нанесли авиаудары по Запорожью: на облцентр оккупанты направили управляемые авиационные бомбы.
"С 4 по 6 утра 22 сентября враг нанес авиаудар по инфраструктуре города Запорожья. Зафиксированы пуски КАБов с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак на временно оккупированной территории Запорожской области. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения", – отметили в Воздушных силах.
По состоянию на 8 часов утра в Запорожской ОВА сообщали о трех погибших и двух пострадавших, а также о прилетах по меньшей мере десяти КАБов.
Другие последствия российских ударов
Прошлой ночью два района Днепропетровщины оказались под вражеским огнем, рассказал начальник ОВА Сергей Лысак .
"После полуночи по Покровской громаде Синельниковского района противник попал беспилотниками. Загорелись летняя кухня, гараж, грузовик. Огонь бушевал на одном из предприятий. Уничтожено 6 машин, еще 3 повреждены. Разрушен частный дом", – перечислил последствия дроновой атаки чиновник.
Никопольский район, в частности райцентр, а также Марганецкую, Мировскую, Покровскую громады россияне атаковали тяжелой артиллерией и fpv-дронами.
"Побиты 2 частных дома и хозяйственная постройка. Также, по уточненной информации, из-за одной из вчерашних атак в Никополе изуродованы пятиэтажка и дома местных", – отметил Лысак.
Он добавил, что ночь в области прошла без пострадавших. А также сообщил, что над регионом силы ПВО сбили 10 вражеских БпЛА.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты атаковали предприятие и учебное заведение в Сумах. Произошел пожар, ранен мужчина.
Также сообщалось, что Россия ударила "Смерчем", КАБом и дронами по Константиновке. В городе есть погибшие и раненые.
