Российские оккупанты грабят мирное население в Запорожье, отбирая у него урожай – Генштаб

Российские оккупанты продолжают совершать зверства в отношении украинцев. Они грабят мирное население в Запорожье, у людей отбирают урожай.

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Об этом говорится в оперативной постройке Генштаба по состоянию на 18:00 23 июля. Военные преступники РФ присваивают урожай мирных украинцев.

"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с разными типами зерновых культур", – заявили в прессслужбе.

К слову, войска Российской Федерации сосредоточили основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за сутки произошло 27 боевых столкновений. Захватчики пытались наступать в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Шахтерска. В Мелитопольском и Бердянском направлениях наступательные действия проводят украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора России ночью 23 июля нанесли ракетные удары по окрестностям Запорожья и Запорожского района. А впереди враг нанес почти 70 ударов по двум десяткам населенных пунктов региона.

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