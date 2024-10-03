Российские оккупанты из 'Шторм-Z' застрелили раненого 'товарища', который мешал им криками: в сети рассказали о показательном инциденте

Соратник российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) Михаил Полинков рассказал, как бойцы подразделения "Шторм-Z" застрелили своего раненого товарища на поле боя. По его словам, российский солдат мешал другим своими криками, поэтому его застрелили.

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Полинков описал этот случай в своем Telegram-канале. Российские военные в очередной раз демонстрируют, что не только покидают своих раненых на поле боя, обрекая их на верную смерть, но и иногда намеренно добивают их.

Оккупанты в оправдание заявили, что убили раненого штурмовика, потому что тот своими криками и движениями мог сдать их позицию.

"Я уж не говорю о тех случаях, когда их гибель была не то чтобы бесполезной, а в принципе не нужной. Как, например, того бойца из шторма Z, который был ранен и своими криками и передвижениями демаскировал позицию и его пристрелили… Что говорить родным таких?", – написал Полинков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жена российского оккупанта пожаловалась, что ее муж, который сейчас считается пропавшим без вести, был ранен и оставлен на поле боя. После того как он получил ранение в ногу, командиры, знавшие о его местонахождении, не стали его эвакуировать, а оставили умирать.

Ранее сообщалось, что Россия посылает своих солдат в штурмы для определения местонахождение огневых позиций украинской армии. Враг не считается со своими потерями и предпочитает сохранить технику и вооружение, чем свой личный состав.

Напомним, что в Запорожской области на Ореховском направлении боевых действий оккупант по приказу командира должен был поджечь собственное авто в качестве наказания. Однако результат поджога получился неожиданным – сгорела не только его машина, но и российская военная техника.