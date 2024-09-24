'Присвоили статус пропавшего без вести': жена оккупанта пожаловалась, что ее мужа командиры бросили умирать на поле боя. Видео

Жена российского оккупанта пожаловалась, что ее муж, считающийся пропавшим без вести, был ранен и оставлен на поле боя. После того как он получил ранение в ногу, командиры, знавшие о его местонахождении, не стали его эвакуировать, а оставили умирать.

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Соответствующее видео опубликовали в российском Telegram-канале "Сеятель ветра", позиционирующем себя как антивоенный. Женщина рассказала, что командиры даже не пытались помочь и быстро присвоили ее мужу статус пропавшего без вести.

"Когда его отправляли на задание без подготовки, он вам был нужен. А как только получил ранение – вы бросили его умирать", – жалуется женщина.

Большие потери в армии РФ в значительной степени объясняются таким отношением к раненым. Многие люди, которых можно было спасти, оставляют умирать.

Это реалии войны, в которой граждане России рассматриваются руководством как расходный материал. Генералам и политикам, которые занимаются войной, безразлично число погибших.

Ранее сообщалось, что Россия посылает своих солдат в штурмы для определения местонахождение огневых позиций украинской армии. Враг не считается со своими потерями и предпочитает сохранить технику и вооружение, чем свой личный состав.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 645 150 военных преступников стали "грузом 200" или "300-ми". Около 1400 оккупантов попали в этот список во время боев за прошедшие сутки.