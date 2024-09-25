В Запорожье оккупант поджег собственное авто по приказу командира и случайно уничтожил российские МТ-ЛБ и танки Т-72. Видео

В Запорожской области на Ореховском направлении боевых действий оккупант, по приказу командира, должен был поджечь собственное авто в качестве наказания. Однако результат поджога получился неожиданным – сгорела не только его машина, но и российская военная техника.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Досье Шпиона". На записи видно, как военнослужащий 42-й мотострелковой дивизии (в/ч 27777, Ханкала) поджигает свой автомобиль.

Таким образом, командир решил наказать солдата за то, что тот использовал автомобиль без соответствующего распоряжения.

Однако в результате поджога огонь начал быстро распространиться, охватив поле и близлежащую лесополосу, где располагалась военная техника РФ. По словам военных, во время пожара сгорели четыре МТ-ЛБ и два танка Т-72.

Ранее в сети опубликовали жалостливый монолог командира российских оккупантов, который после провальных штурмов, очевидно, напился и решил поговорить с бойцами ВСУ по рации. Он разбрасывался угрозами, а фактически просил прекратить обстреливать его подразделение.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант пожаловался знакомому, что на штурм отправляют всех выживших: больных и отказников. Он очень просил товарища послать жалобу в военную прокуратуру РФ, чтобы его спасли.

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