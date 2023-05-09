Российские оккупанты обстреляли Херсонщину: разрушен фельдшерский пункт

Российские войска снова обстреляли населенный пункт Кизомыс на Херсонщине. В результате вражеского обстрела уничтожен фельдшерский пункт.

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К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

"Российская артиллерия продолжает атаковать Кизомыс Белозерской громады. В результате очередного обстрела в селе уничтожен фельдшерский пункт. К счастью, мирные люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 8 мая, оккупанты обстреляли Станислав и Антоновку в Херсонской области. В результате обстрела ранения получили 8 человек. В Антоновке пострадали 42-летний мужчина и 67-летняя женщина, за жизнь которой борются медики.

В Станиславе ранены 6 человек, 5 из них украинские военные доставили в Белозерскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Среди пострадавших – 9-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывные травмы и ранения головы. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Одна женщина получила ранение средней тяжести. Ее отвезли в медучреждение Херсона.