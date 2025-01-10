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Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Надежда Данищук
War
3 минуты
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Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Идут тысяча пятьдесят вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать украинские позиции, наши защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Больше всего сражений зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 10 января по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Александровка, Старая Гута, Эсмань Сумской области; Лемищино, Тимофеевка Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий недалеко от Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой. Одно боестолкновение закончилось, еще семь – продолжаются до сих пор.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Лиманском направлении захватническая армия РФ атаковала 32 раза вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались девять атак противника.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Краматорском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян вблизи Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек. Незавершенными остались девять атак противника.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза недалеко от населенных пунктов Торецк. До сих пор ведутся еще два боестолкновения.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 49 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новополтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверевое, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Новоалександровка, Новоалександровка Андреевка, Курахово и Янтарное Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 19 боестолкновений до сих пор продолжаются.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Новопавловском направлении в оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск возле Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Великой Новоселки и Нескучного, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил активных действий.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 10 атак российских захватчиков, еще восемь атак продолжаются.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, основной фокус наступления армии РФ сосредоточен в центральной части фронта Донбасса. В частности, оккупанты захватили уже большую часть города Курахово, где продвигались с середины ноября 2024 года.

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