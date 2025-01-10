Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Идут тысяча пятьдесят вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать украинские позиции, наши защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Больше всего сражений зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 10 января по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Александровка, Старая Гута, Эсмань Сумской области; Лемищино, Тимофеевка Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников.

На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий недалеко от Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой. Одно боестолкновение закончилось, еще семь – продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия РФ атаковала 32 раза вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались девять атак противника.

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян вблизи Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек. Незавершенными остались девять атак противника.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза недалеко от населенных пунктов Торецк. До сих пор ведутся еще два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 49 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новополтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверевое, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Новоалександровка, Новоалександровка Андреевка, Курахово и Янтарное Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 19 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении в оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск возле Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Великой Новоселки и Нескучного, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил активных действий.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 10 атак российских захватчиков, еще восемь атак продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, основной фокус наступления армии РФ сосредоточен в центральной части фронта Донбасса. В частности, оккупанты захватили уже большую часть города Курахово, где продвигались с середины ноября 2024 года.

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