Российские пехотинцы используют электросамокаты для штурмов на Покровском направлении: нацгвардеец рассказал о ситуации

Российские захватчики почти не привлекают бронированную технику в штурмах на Покровском направлении. Они используют электротехнику, в частности электросамокаты, чтобы приблизиться к позициям Вооруженных сил Украины.

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Об этом рассказал руководитель прессслужбы 14 бригады Нацгвардии "Красная Калина" Николай Коваль, сообщает "Общественное". По его словам , российская пехота пытается атаковать позиции Сил обороны малыми группами, до 5 человек.

"Они штурмуют группами от 1 до 5 пехотинцев. Вчера и несколько дней назад на электросамокатах, могут передвигаться на электровелосипедах. Не используют бронетехнику. Наша аэроразведка их обнаруживает и мы отрабатываем или FPV-дронами, или артиллерией. Штурмы круглосуточно, по несколько суток, по несколько раз.

Военный отметил, что нашим защитникам удалось урегулировать ситуацию с продвижением врага на Покровском направлении. Противник отказался от методов применения большого количества пехотинцев, как это было несколько месяцев назад.

"Ситуация стабилизировалась, враг уже не проводит такие мясные штурмы - по 50-100 человек, - как раньше. За сутки до 20 человек мы можем уничтожить или ранить", - рассказал Коваль.

Он добавил, что россияне изменили тактику по использованию БПЛА на оптоволокне, "они очень часто их и в большом количестве используют".

Напомним, ранее украинские защитники рассказали, какие проблемы возникли у врага на Покровском направлении. Ситуация на этом участке фронта остается сложной, но контролируемой. Сам город продолжает эффективную оборону, защитники уничтожают окупантов, а те, имеющие серьезные трудности с логистикой.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны на Покровском направлении уже более двух месяцев успешно сдерживают наступательные действия россиян. Несмотря на постоянные штурмы, оккупантам не удается добиться значительных продвижений.

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