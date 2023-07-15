Российские пропагандисты феерически опозорились видео 'уничтожения Leopard' в Украине: после удара танк продолжил движение. Видео

Российские пропагандисты показали очередные "героические" кадры "уничтожения" оккупантами украинской техники, заявив, что танки Leopard "разлетаются в щепки". Однако кремлевские рупоры феерически опозорились, поскольку на полной версии видео видно, что это танк Т-64, который прошел минные поля, выполнил задание и вернулся на позиции.

Видео дня

Видео, представленное российскими и украинскими Telegram-каналами, опубликовал украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов. По его словам, пропагандистский ТГ-канал "Архангел спецназа", комментируя кадры, заявил: "Благодаря инженерам 58 армии "Леопарды" разлетаются в щепки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах действительно виден взрыв и облако дыма, охватившее какой-то танк, но на этом видео оборвалось. В то же время, полную картину событий показали украинские Telegram-каналы.

Оказывается, Т-64 15-й бригады Нацгвардии с помощью минного трала прорвался сквозь минные поля оккупантов, качественно проделал свою работу и без лишней суеты взял курс на возвращение к позициям.

Напомним: также пропагандисты РФ выдали новую страшилку вместо старого фейка о "распятом мальчике" в Славянске. На смену мальчику пришли "распятые батюшки" и "исчезающие дети" в Бердянске, Донецке и Луганске.

"Мы все знаем распятых батюшек, мы знаем похороненных людей в прудах под Донецком, мы знаем исчезающих детей, мы все знаем", – выдала пропагандистка. Украинцы в комментариях высмеяли такой "креатив".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская драма "14+ Продолжение" опозорилась из-за отфотошопленного фото из Украины с подбитым танком, на котором "дорисовали" главных героев – юных срочников. По сюжету они отправились служить в армии, но почему-то очутились на Донбассе.