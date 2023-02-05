Российские пропагандисты и глава Северной Осетии попали под обстрел на Запорожье

Российские пропагандисты и глава Северной Осетии Сергей Меняйло на оккупированной части Запорожской области попали под обстрел. Перед тем российский чиновник в сопровождении камер "посетил позиции" российских оккупантов.

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Об этом сообщили пропагандисты кремлевского информагентства ТАСС. К сожалению, в результате обстрела никто не пострадал.

"Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло вместе с редактором нашего агентства по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ на территории Запорожской области. Пострадавших нет", – сообщили пропагандисты.

Причины приезда Меняйло на территорию оккупированной части Запорожской области пропагандисты прикрывают "передачей гуманитарной помощи".

"Как передает наш корреспондент, это произошло при посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов, которым Сергей Меняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь", - отмечено в сообщении.

Подал голос после публикации "новости" об обстреле и сам Меняйло.

"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий", – написал он в своем Telegram-канале, видимо, не понимая, что побывал на оккупированной части Запорожской области, а в самом Запорожье ему "светит" оказаться разве что после попадания в плен к украинским воинам.

Напомним, несмотря на старания российской пропаганды убедить всех в "большом наступлении" в Запорожской области, аналитики Института изучения войны убеждены, что у российских оккупантов нет сил для атаки на этот облцентр. Эксперты прогнозируют, что наступательные операции российской оккупационной армии вряд ли будут нацелены на город Запорожье с западной линии фронта – с Донецкого направления. Захватчики, скорее всего, попытаются придерживаться первоначальной цели – и попытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.