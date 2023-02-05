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Российские пропагандисты и глава Северной Осетии попали под обстрел на Запорожье

Лилия Рагуцкая
War
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Российские пропагандисты и глава Северной Осетии попали под обстрел на Запорожье

Российские пропагандисты и глава Северной Осетии Сергей Меняйло на оккупированной части Запорожской области попали под обстрел. Перед тем российский чиновник в сопровождении камер "посетил позиции" российских оккупантов.

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Об этом сообщили пропагандисты кремлевского информагентства ТАСС. К сожалению, в результате обстрела никто не пострадал.

"Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло вместе с редактором нашего агентства по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ на территории Запорожской области. Пострадавших нет", – сообщили пропагандисты.

Российские пропагандисты и глава Северной Осетии попали под обстрел на Запорожье

Причины приезда Меняйло на территорию оккупированной части Запорожской области пропагандисты прикрывают "передачей гуманитарной помощи".

"Как передает наш корреспондент, это произошло при посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов, которым Сергей Меняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь", - отмечено в сообщении.

Подал голос после публикации "новости" об обстреле и сам Меняйло.

"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий", – написал он в своем Telegram-канале, видимо, не понимая, что побывал на оккупированной части Запорожской области, а в самом Запорожье ему "светит" оказаться разве что после попадания в плен к украинским воинам.

Российские пропагандисты и глава Северной Осетии попали под обстрел на Запорожье
Российские пропагандисты и глава Северной Осетии попали под обстрел на Запорожье

Напомним, несмотря на старания российской пропаганды убедить всех в "большом наступлении" в Запорожской области, аналитики Института изучения войны убеждены, что у российских оккупантов нет сил для атаки на этот облцентр. Эксперты прогнозируют, что наступательные операции российской оккупационной армии вряд ли будут нацелены на город Запорожье с западной линии фронта – с Донецкого направления. Захватчики, скорее всего, попытаются придерживаться первоначальной цели  – и попытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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