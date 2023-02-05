У российских оккупантов нет сил для атаки на Запорожье – ISW

Наступательные операции российской оккупационной армии вряд ли будут нацелены на город Запорожье с западной линии фронта – с Донецкого направления. Первоначальная цель путинских террористов – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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Вместе с тем захватчики рассказывают жителям временно оккупированного Мариуполя, что готовятся наступать к юго-западу от Бахмута, а также на Запорожье и Запорожскую область. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Войска РФ наращивают силы в казармах и поселках на дорогах, ведущих к передовым позициям. В частности, в Мариуполь захватчики перебросили дополнительно 10-15 тысяч военнослужащих.

Аналитики ISW отмечают, что заявления российских пропагандистов о якобы подготовке наступления в Запорожской области были информационной операцией, направленной на рассредоточение украинских сил перед наступлением на востоке. Кроме того, путинские террористы жестко ограничивают доступ жителей временно оккупированных территорий к украинским источникам информации.

Следовательно, распространение российскими войсками слухов о нападении на город Запорожье может быть частью информационных операций. При этом страна-агрессор не продемонстрировала способности проводить несколько крупных наступательных операций, которые были бы необходимы для одновременного достижения административных границ Донецкой области и взятия города Запорожье.

Напомним, российская армия продолжила наступательные действия на линии городов Сватово и Кременная в Луганской области, усилив темп действий возле второго. Враг также пытается оточить с двух сторон Угледар на Донетчине.

Отметим, что в Запорожской области оккупационные войска пытаются проводить атаки, но сил на наступление у них нет, заявлял ранее военный эксперт Сергей Згурец. По его словам, захватчики пытались идти на штурм в направлении Орехова и Гуляйполя.

Ранее сообщалось, что командование ВС РФ бросает подготовленных военных на штурмы наших позиций на линии Сватово – Кременная. Также агрессор применяет тяжелую технику, ситуация там стабильно тяжелая.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

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