Войска РФ усиливают наступление в районе Кременной и пытаются окружить Угледар с двух сторон – ISW

Российская армия продолжила наступательные действия на линии городов Сватово и Кременная в Луганской области, усилив темп действий возле второго. Враг также пытается оточить с двух сторон Угледар на Донетчине.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 3 февраля. Отмечается, что путинские пропагандисты постоянно выдают противоречивые заявления об "успехах" оккупационных войск.

Так, накануне ВС РФ провели ограниченную наземную атаку северо-западнее Сватово и продолжили наступательные операции на линии Сватово – Кременная. Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отбили врага в районе Стельмаховки (15 км к западу от Сватово) в Луганской области.

Один из российских блогеров заявил, якобы войска РФ отразили наступление украинских сил в районе Святово – Кременная, который он назван "самым напряженным участком Луганского фронта". В сообщении утверждалось, что российский 488-й мотострелковый полк (144-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) "регулярно обстреливал украинские позиции" в этом районе.

Другой пропагандист добавил, что 144-я дивизия "провела успешные операции" там еще 1 февраля и ВСУ "за ночь ввели в этот район резервы". Он также утверждал, что украинские силы увеличили темп артиллерийского огня и провели несколько контратак, которые "российские войска отбили". По его же словам, оккупанты наносили удары в неустановленном районе на линии Святово – Кременная, "прорывая первую линию обороны" украинских войск, "сосредоточились на удержании" этих новых оборонительных позиций и "провели разведку" других. "Успешные" наступательные действия на рубеже городов Святово и Кременная он приписал российскому 59-му танковому полку 144-й дивизии.

Отмечается, что 3 февраля российские войска действительно активизировали темпы наступательных операций к западу от Кременной. Но ВСУ отбили атаки врага в районе Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной) в Луганской области.

Официальный представитель Восточной группы войск Украины Сергей Череватый заявил, что российские войска усилили боевую активность на Лиманском направлении и нанесли рекордное количество артиллерийских ударов (384), там было 20 боевых столкновений.

Российский блогер сообщил 2 февраля, что 3-я мотострелковая дивизия ВС РФ "начала наступление" в районе балки Журавка северо-западнее Кременной. По его словам, 144-я дивизия "прорвала оборону" украинских войск на два километра в сторону Ямполевки (16 км западнее Кременной) и российские штурмовые группы "продвинулись к украинским позициям" возле Дибровы (5 км юго-западнее). Он утверждал, что ВСУ "отошли на вторую линию обороны" после российской атаки в Серебрянском лесу (10 км к юго-западу). Еще одни пропагандист накануне заявил, что войска РФ пытались продвинуться в районе Червонопоповки (5 км к северу) от Площанки (15 км к северо-западу), чтобы отбросить украинские силы через реку Жеребец. Различные российские источники выдави противоречивые заявления о статусе Белогоровки.

"На кадрах, опубликованных 1 февраля, заметно, как предполагаемые российские силы, замаскированные под украинскую пехоту, атакуют позиции ВСУ возле Белогоровки. Если бы российские войска, одетые в украинскую форму, атаковали украинские позиции, это было бы нарушением Женевской конвенции о военных преступлениях, которая запрещает "ненадлежащее использование... воинских знаков различия и формы врага", – отметили в ISW.

Там добавили, что 3 февраля оккупанты не наносили никаких подтвержденных наземных ударов по западной окраине Донецка или в западной части области. Российский блогер утверждал, что ВС РФ атаковали в направлении Водяного (на северо-западной окраине Донецка), но темпы боевых действий на Донецком направлении в остальном уменьшилась.

Заместитель мэра Угледара (30 км к юго-западу от Донецка) Максим Вербовский заявил, что российские силы больше не пробуют прорвать оборону ВСУ в районе города, а вместо этого пытаются окружить его с двух сторон (вероятно, с юга и востока). Оккупанты сами признали, что ситуация вокруг Угледар остается очень напряженной и характеризуется позиционными боями.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что на утро 3 февраля российские войска увеличили количество атак в регионе. В частности, боевые обострения продолжались в районе Белогоровки и Кременной.

Боец ВСУ Виталий Биляк рассказал, что командование ВС РФ бросает подготовленных военных на штурмы наших позиций на линии Сватово – Кременная. Также агрессор применяет тяжелую технику, ситуация там стабильно тяжелая.

