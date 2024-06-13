Российские пропагандисты с НТВ попали под обстрел в Горловке: появились подробности

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области российские пропагандисты попали под обстрел. В РФ утверждают, что захваченный город якобы обстреляли украинские военные.

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В результате полученных ранений двое пропагандистов впали в кому. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, ранения получили пропагандисты федерального телеканала НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. В РФ заявили, что врачи пытаются спасти жизни пропагандистов.

"Раненный в результате обстрела Горловки журналист НТВ Алексей Ивлиев с двумя коллегами находится в коме. Сейчас корреспондентов пытаются реанимировать врачи", – выдали в РФ.

Позже кремлевская пропаганда уточнила, что кроме двух пропагандистов пострадал офицер сопровождения. В каком состоянии находится оккупант, в стране-террористе не уточняют.

Что касается состояния пропагандистов, врачи заявляют, что у них травматические ампутации и открытая черепно-мозговая. При этом медики затруднились сказать, что именно произошло с пропагандистами.

Напомним, 12 июня в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Атака российских захватчиков пришлась на жилой сектор, вследствие чего девять человек погибли, 32 получили ранения, в том числе пятеро детей.

Ранее сообщалось, что во время воздушного удара по территории Украины в ночь на 12 июня государство-агрессор Россия могло применить крылатые ракеты Х-101 с кассетными боевыми частями. Даже сбитая, такая ракета представляет значительную опасность, ведь кассетные части рассыпаются на значительной территории.