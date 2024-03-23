Российские ракеты огибают Киевскую область и умело обходят нашу ПВО, атаки будут снова. Интервью с Крамаровым

Серия масштабных атак страны-агрессора России по Украине – 21 и 22 марта – показала, что враг научился использовать комбинированные средства противодействия украинской ПВО. У этих атак была четкая цель – объекты энергетической инфраструктуры. Причем, решение о них принималось примерно за две недели, поэтому о каком-то "возмездии" Украине за атаки на российские НПЗ говорить нельзя.

Что будет дальше? С большой вероятностью возможна новая масштабная атака на всю Украину, потому что ресурс армии страны-оккупанта далеко не исчерпан. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Относительно масштабной атаки на Украину 22 марта есть сразу несколько вопросов. Во-первых, известно, что вражеские ракеты Х-101 и Х-555 смогли преодолеть расстояние в 2300 км. Как это могло произойти? Во-вторых, почему атака была совершена именно сейчас? В-третьих, почему именно по объектам энергетической инфраструктуры?

– Атака проходила в два этапа. 21 марта был обстрел Киева, 22-го – атака по энергетической инфраструктуре, поэтому эти обстрелы следует совмещать, это логично. Это во-первых. Во-вторых, почему ракеты Х-101, Х-555 смогли преодолеть столь большую дистанцию? Потому что враг, обстреливая нас каждую ночь, используя "Шахеды", фактически изучает белые пятна в нашей ПВО, которые за неимением зенитно-ракетных комплексов.

Есть части территории, которые мы не в состоянии закрыть. У нас попросту нет такой техники. Соответственно, враг находит пути, когда крылатая ракета улетает на низкой высоте и, применяя определенные маневры, фактически обходит зону действия наших ЗРК. Именно этим можно объяснить такую дальность.

Хочу отметить, что атака была комбинирована, очень тщательно подготовлена. Следует признать, что атака для врага была очень успешной. И здесь возникает вопрос перед нашими партнерами: когда нам в последний раз передавался какой-то дополнительный зенитно-ракетный комплекс? Как результат мы видим это.

Россияне комбинируют обстрелы – по разным участкам, разным типам ракет, где-то С-300, С-400, где-то "Искандерами". По особо важным объектам, где требуется разрушение и уничтожение, наносятся удары ракетами "Кинжал".

Что касается Киевщины, то если посмотреть на траекторию полета ракет, становится понятно, что они пытаются ее обойти. Это логично, потому что здесь хорошо выстроена система ПВО, и они понимают, что их ракеты здесь ничего не стоят.

Но, к сожалению, там, где у нас нет противобаллистических средств противодействия, они используют баллистику. Используют крылатые ракеты и "Шахеды", в том числе, чтобы загрузили нашу ПВО, увеличить возможности попадания.

В Харьковской области мы никак не можем противодействовать баллистике, ракетам "Кинжал", "Искандер-М".

Россияне могут производить такие ракеты, плюс у них есть определенный запас. Собственно, за последние двое суток этот запас они использовали. Но, к сожалению, мой прогноз состоит в том, что на этом серия обстрелов не завершится.

– То есть вы считаете, что этот ресурс, который враг накапливал для атак, не исчерпан?

– Он не просто не исчерпан. Даже используя этот ресурс, ниже своего стратегического запаса они не опустились. Они увидели, что результативность таких атак была очень высокой, за несколько дней перестроить систему ПВО у нас просто нет возможности. Потому повторные удары также возможны.

– Как вы думаете, какой может быть география и мощь этих новых ударов?

– Такая же, как и во время этих атак – вся территория Украины. Если на новогодние праздники их основной целью были предприятия военно-промышленного комплекса Украины, то их целью была критическая энергетическая инфраструктура. К сожалению, многие цели они достигли.

– ДнепроГЭС – это очень важный объект критической энергетической инфраструктуры. Почему его не смогла защитить ПВО?

– Если я не ошибаюсь, по нему отработали ракетами "Кинжал", а их у нас может перехватывать только одна система.

– По информации The Financial Times , ссылающейся на собственные источники, США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ и предупредили, что в ответ враг может атаковать именно энергетическую инфраструктуру нашей страны. Допускаете ли вы, что эти атаки могли быть возмездием оккупанта за то, что Украина сегодня делает в его тылу?

– Я достаточно скептически отношусь к оценке военных действий, особенно сейчас, на второй год полномасштабной войны. Когда это было в первые месяцы, мы часто говорили о возмездии за что-то, о попытке отомстить и т.д. И это могло быть правдой, потому что было больше чувств. Сейчас война переходит в более холодный, стратегический, оперативный, тактический расчет. То есть, это план.

Такие удары не готовятся даже через неделю. Чтобы спланировать такой удар, нужно не менее двух недель. Предупреждение поступило якобы 21 марта, а удар готовился за две недели до этого.

На самом деле здесь задача сугубо военная. Запорожье, Днепр – это города, фактически большие логистические хабы для поставок на юг и восток Украины вооружений и остальных. Ивано-Франковская область – это наш важный тыл. Харьковская область – это тыл Купянско-Лиманского направления. Заминировав там одну из ТЭЦ, можно создать много серьезных проблем функционирования нашего ВПК.

Итак, это очень важные точки с точки зрения обеспечения нашей армии. Разрушая энергетическую инфраструктуру, нарушают также и наши логистические цепи. Поэтому мы можем иметь серьезные проблемы на фронте. Здесь можно увидеть откровенный военный расчет.

Конечно, компонент ответа здесь также может присутствовать. Мол, вы ударили по нашей энергетической инфраструктуре, мы ударим по вашей. Что такое нефтеперерабатывающая индустрия России? Это база её экспорта. Следовательно, исключать такую мотивацию не нужно. Но говорить, что это был единственный мотив, тоже будет неправильно.

– Есть информация, что Россия запустила серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб – КАБ. Там работают над модернизацией этого вооружения. Еще раньше у нас были большие проблемы на фронте с этими КАБами. Что будет сейчас?

– Они возобновили производство стандартных авиационных бомб – 1,5 и 3 тонны. Также они совершенствуют модуль, превращающий обычную авиационную фугасную бомбу в эту управляемую. Как я понимаю, они ставят эти модули на конвейер в серию. Почему? С начала года по Украине было нанесено более 3,5 тысячи бомбовых ударов. Это в 16 раз больше, чем за прошлый год.

На примере той же Авдеевки они увидели, что это очень эффективное оружие, которое раньше они не использовали, имеющее большой разрушительный потенциал. От попадания 1,5-тонной бомбы 9-этажное здание складывается просто до уровня фундамента.

У них есть определенные проблемы с артиллерией, которые никуда не делись, но используя этот тип вооружения, они могут не только компенсировать артиллерию, но и иметь больше эффекта. Поэтому, конечно, когда Россия видит, что у нее что-то хорошо работает, она просто производит масштабирование этого.

Противодействие здесь может быть только одно. Таскать ЗРК и охотиться за ними у линии фронта – это у нас просто от бедности. Это не правильное использование ЗРК. Это оружие обороны, защита, это щит. Противодействовать авиации в таких случаях имеет только другая авиация.

Пока у нас нет современных самолетов, к сожалению эффективно, комплексно противодействовать этой проблеме мы не можем. Конкретная, плановая работа может идти только при наличии современного авиационного компонента, прежде всего, это истребители.

– Генерал Сырский сообщил о том, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на поле боя на востоке нашей страны. По его словам, в этом, в частности, награда правительства и народа Франции. Как вы считаете, как будут развиваться события дальше с точки зрения сдерживания врага и недопущения его масштабного продвижения?

– Да, сейчас очень активно нами строятся оборонительные укрепления, все понимают, что нужно умерить врага. Но и наступательный потенциал врага, который он использовал с начала октября 2023 до начала марта 2024, также исчерпывается.

Он иссяк на ключевых направлениях, например, на Авдеевском, на Бахмутском, и мы начали строить оборонительные укрепления. Поэтому, думаю, к инаугурации Путина (7 мая. – Ред.) возможны меры в какие-то серые зоны, в какие-то небольшие поселки, но это не будут какие-то большие штурмовые операции.

Потому что и России нужно несколько восстановиться, накопить ресурс и инаугурация. Как я понимаю, и на геополитической арене сейчас идет очень активная борьба, поскольку Россия не зря пытается всеми правдами и неправдами влезть – по-другому не скажешь – в саммит мира по Украине (глобальный саммит мира должен состояться в Швейцарии весной, точная дата сейчас неизвестна. – Ред.). Именно поэтому они активно пытаются использовать лобби со стороны Китая. Вроде бы представителем России на этом саммите должен быть Китай, а для нас эту роль на себя хочет взять Франция. Францию в ближайшее время должен посетить представитель КНР. Как я понимаю, основная тема переговоров – организация мирного процесса в Украине.