Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в 2300 км: чем Россия била по Украине 22 марта и что известно о последствиях

22 марта российские войска совершили комбинированную массированную атаку на Украину. На украинские города и села и прежде всего – на объекты энергетической системы – летели дроны-камикадзе, ракеты разных типов, в том числе баллистика.

При этом ракеты Х-101/555 преодолели дистанцию в 2300 км, чтобы достичь Львовской области. Подробности об атаке собрал мониторинговый канал monitor.

Во время комбинированной массированной атаки утром 22 марта российские войска, по данным канала, применили широкий перечень вооружений. В частности:

крылатые ракеты Х-101/555 – запускались с не менее 13 бортов Ту-95 из района Каспийского моря;

– запускались с не менее 13 бортов Ту-95 из района Каспийского моря; аэробаллистические гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 "Кинжал" ;

; баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М"/"KN-23" ;

; сверхзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 ;

; управляемые зенитные ракеты ЗРК "С-300"/"С-400";

ударные БпЛА типа "Шахед" ;

; вероятно – управляемые авиационные ракеты разных типов.

При этом враг запускал ракеты по сложным маршрутам. Например, ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию около 2300 км, прежде чем достигли Львовской области.

Ракеты Х-22 враг запускал с бортов Ту-22м3, пуски производились с территории Ростовской области РФ.

А ракеты Х-47м2 "Кинжал" запускались бортами МиГ-31К из Тамбовской области РФ.

В то же время баллистические ракеты разных типов запускали с временно оккупированных территорий Крыма и Донетчины, а также из Белгородской области РФ.

"Под атакой находились Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Черкассы, отдельные населенные пункты Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожье, Одесщины, Хмельницкой области, Винницкой области. Удары наносились, в частности, и по энергетическому комплексу Украины. Часть ракет уничтожена силами ПВО", – отмечено в сообщении.

Напомним, утром 22 марта Россия устроила массированную атаку на Украину: в ряде городов есть попадание в объекты критической инфраструктуры, начались перебои со светом.

Из-за ударов врага по критической инфраструктуре населенные пункты в ряде регионов обесточены, начались аварийные отключения.

В частности, под ударом оказалась ДнепроГЭС: после атаки движение переездом по дамбе полностью остановили. Там ракета попала в двигавшийся по дамбе троллейбус.

Также стало известно, что ЗАЭС снова оказалась на грани блекаута из-за российской атаки. С украинской энергосистемой крупнейшую атомную станцию Европы соединяет одна линия, отремонтированная лишь на прошлой неделе.