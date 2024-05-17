Российские самолеты 'впустили' на Россию и оккупированные территории 46 ФАБов за три месяца – СМИ

На территорию РФ и на оккупированные украинские регионы за последние три месяца российские военные самолеты сбросили не менее полусотни ФАБов. В частности, на территории Белгородской области только за 17 мая сутки Россия "потеряла" сразу восемь авиабомб.

Об этом сообщил российский независимый Telegram-канал Astra. Канал провел подсчеты, делая упор на информацию из открытых и собственных источников.

Так, в селе Большое Городище Шебекинского округа обнаружили сразу три авиабомбы ФАБ-250. А в селах Добро и Поляна упали ФАБ-500. Боеприпасы не детонировали, обошлось без пострадавших. За последние три месяца на российские и оккупированные украинские регионы Воздушно-космические силы России сбросили не менее 46 авиабомб ФАБ и еще один неустановленный боеприпас.

Российские оккупанты используют авиабомбы в войне с Украиной, в том числе для ударов по Харькову. Однако очень часто оккупанты "теряют" эти боеприпасы еще над своей территорией.

Чаще всего "внештатно сошедшие" с российских самолетов российские авиабомбы падают в Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 16 мая, на Белгородскую область РФ упали три фугасных авиабомб. Днем 15 мая ВКС РФ "потеряли" в Белгородской области еще три ФАБ-500.

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