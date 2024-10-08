Российские "Шахеды" зафиксировали в 10 км от украинской АЭС: энергетики бьют тревогу

Российские дроны-камикадзе Shahed-136 во время атаки по Украине в ночь на 8 октября пролетели рядом с промышленной площадкой Южноукраинской АЭС. Два вражеских БПЛА проложили свой маршрут меньше чем за 10 км от объекта.

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Тем самым "Шахеды" снова нарушили запретную для полетов зону вокруг атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Случаи фиксации российских БПЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке России к ударам по украинской ядерной инфраструктуре", – заявили в госпредприятии.

Информацию о каждом таком нарушении "Энергоатом" предоставляет соответствующим учреждениям, чтобы Министерство иностранных дел направило ноты в Международное агентство по атомной энергии.

"Страна-агрессор делает эти шаги абсолютно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и устрашение всего мира радиационной аварией", – считает руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 7-го и ночью 8 октября российские войска запустили 19 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Силы обороны и ПВО Украины уничтожили 18 целей, еще один беспилотник вернулся в РФ.

– В последние недели сентября возле атомных электростанций Украины пролетели более 100 БПЛА и ракет, запущенных оккупантами. К примеру, в ночь на 20 сентября пролет вражеского "Шахеда" был зафиксирован в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

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