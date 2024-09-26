Более 100 российских беспилотников и ракет пролетели мимо украинских АЭС за последние несколько недель – Украина в ОБСЕ

В течение последних недель возле атомных электростанций Украины пролетели более 100 БПЛА и ракет, запущенных российским оккупационным войском. В ночь на 20 сентября пролет российского "Шахеда" был зафиксирован в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

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Об этом заявил первый секретарь представительства Украины при международных организациях в Вене Даниил Кубай во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности. Заявление украинского дипломата процитировало агентство Укринформ.

"За последние несколько недель более 100 российских беспилотников и ракет пролетели вблизи украинских атомных электростанций. В частности, в ночь на 20 сентября был зафиксирован пролет российского беспилотника типа "Шахед" в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС", – сказал он.

Кубай подчеркнул, что на недавней Генеральной конференции МАГАТЭ основным вопросом для обсуждения был вопрос ядерной безопасности в Украине. Хотя Россия и игнорирует все призывы международного сообщества, мир обязан и дальше оказывать давление на Москву.

"Государство-нарушитель неизбежно будет вынуждено выполнить законные требования международного сообщества", – сказал он.

Дипломат отметил, что российские оккупанты целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины и убивают мирных жителей, чтобы посеять страх. Действия россиян являются частью скоординированной стратегии уничтожения.

"Многочисленные российские удары, задокументированные независимыми международными наблюдателями, раскрывают четкую картину умышленных действий агрессора", – заявил он.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что у украинской разведки есть данные о том, что Россия готовит удары по критическим объектам украинской ядерной энергетики. Возможное поражение создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия намерена совершить атаки на три украинских атомных электростанции (АЭС). Он отметил опасность, которую представляет агрессия РФ, подчеркнув, что российский диктатор нарушает международные нормы и правила.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики американского Института изучения войны заявляли, что, несмотря на регулярное бряцание ядерным оружием со стороны Кремля, Россия вряд ли действительно применит его в Украине или другом месте.

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