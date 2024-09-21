Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины – глава МИД Сибига

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна-агрессор Россия готовит удары по критическим объектам украинской ядерной энергетики. Возможное поражение создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

Видео дня

Соответствующее заявление Сибига сделал 21 сентября на официальной странице в соцсети X, также его распространила пресс-служба МИД Украины. По словам министра, данные о намерениях РФ имеет украинская разведка.

"По данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики. Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия", – предостерег Сибига.

Он добавил, что всю информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам и МАГАТЭ.

"Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", – заявил руководитель МИД.

Он также выразил благодарность МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины и призвал МАГАТЭ, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности.

"Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки в ночь на 20 сентября один из российских "Шахедов" пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС. В ОВА заявили, что подобные инциденты происходят не впервые – таким образом РФ продолжает свой ядерный шантаж.

Напомним также, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что Украина в 2026 году начнет производить собственное ядерное топливо по американской технологии. Использовать его намерены только на отечественных АЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!